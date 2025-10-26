Miles de mujeres protestan en Sevilla (España) por escándalo en detección cáncer de mama

Las participantes, convocadas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que aglutina a afectadas por esta enfermedad, se concentraron frente a la sede del Gobierno regional andaluz en Sevilla, muchas de ellas luciendo camisetas rosas y portando globos del mismo color.

La crisis escaló esta semana, cuando la Fiscalía de Andalucía abrió una investigación tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama, a lo que se suman las acusaciones de Amama contra las autoridades sanitarias andaluzas sobre supuestos borrados o alteraciones en los historiales médicos de las afectadas.

Por ello, personas de toda la región se sumaron a esta protesta, en la que se corearon lemas como "No es un error, es tu privatización" o "Bonilla dimisión" y se pudo ver a niños portando pancartas como “Juanma, me encanta jugar pero con la sanidad no se juega”, en referencia a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía.

Otros manifestantes portaban un ataúd que simbolizaba la muerte de la sanidad pública andaluza con el logo del conservador Partido Popular (PP), que gobierna en la región desde 2019, acompañado de un breve mensaje: "Descanse en paz".

En el escenario estaba la actriz Cristina Medina, que dijo a las participantes que se encontraba allí “no como artista, sino como afectada”, para asegurar que “esto es el principio de la lucha" y que "solo acaba de comenzar”.

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, exigió justicia: “Queremos morirnos de viejas, no de cáncer”.

"La vida de una sola mujer merece la pena y son miles de mujeres”, sentenció Claverol, que rechazó que la convocatoria de este domingo esté politizada: “Que me busquen a ver si milito en algún partido”, ha dicho.

La protesta contó con presencia de representantes políticos de diversos partidos políticos de la izquierda, que en su mayoría prefirieron no pronunciarse ante los medios de comunicación para darle protagonismo a las mujeres convocantes.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, aseguró que la concentración fue un "fracaso absoluto" de los partidos de izquierda y los sindicatos, que buscaban atacar al presidente Juanma Moreno, manifestó.