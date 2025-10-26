Militantes de Hamás colaboran con la Cruz Roja para localizar cuerpos de rehenes israelíes

"El CCRI está llevando a cabo una operación en Gaza a petición de ambas partes para facilitar el regreso de los restos de los fallecidos, como intermediario neutral y de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", puntualizó a EFE Sarah Davies, una portavoz del organismo.

El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, ya había avanzando en una entrevista difundida a primera hora de hoy que el grupo islamista iba a entrar en nuevas zonas de la franja para buscar los cadáveres que aún siguen bajo los escombros, para así "no dar pretexto a Israel para reanudar la guerra".

A su vez, la portavoz del Gobierno Israelí, Shosh Bedrosian, insistió esta tarde en una rueda de prensa en que "Hamás sabe donde están los rehenes, e Israel es consciente de que conocen esas localizaciones".

"Si Hamás se esforzara más, podría recuperar los restos de nuestros rehenes", sentenció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bedrosian detalló también que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprobó este domingo la entrada de un equipo egipcio y de personal de la Cruz Roja "más allá de la línea amarilla", punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza, para apoyar en la búsqueda de los cuerpos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El equipo egipcio, matizó la portavoz, está compuesto exclusivamente de personal "técnico" y no incluye a ningún militar.

Tres palas cargadoras, tres excavadoras y ocho camiones para el transporte de escombros cruzaron la frontera este mediodía desde la localidad de Rafah, en el norte del Sinaí y que conecta con Gaza, hacia Kerem Shalom, siendo así el segundo lote de equipo para ese fin enviado por Egipto a la Franja en las últimas 24 horas.

El sábado, nueve vehículos, entre ellos cinco cargadoras y excavadoras, fueron enviados desde Egipto al enclave palestino.

Los mediadores, en particular EE.UU, presionan para que Hamás complete la entrega de cadáveres a fin de poder iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan de Donald Trump, que contempla también el desarme del grupo islamista palestino, la desmilitarización de Gaza y la formación de una administración civil para el inicio del a reconstrucción en el enclave.