Modi defiende el rol de la ASEAN durante su intervención virtual en la cumbre de Malasia

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, defendió este domingo el rol de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la región del Indopacífico en su intervención virtual en la cumbre de esta organización que se celebra en Kuala Lumpur.