Muere un trabajador y cuatro resultan heridos en incendio en depósito de petróleo en Irak

En un comunicado, el Departamento explicó en un comunicado que el fuego se produjo a las 9.15 horas (hora local) después de una "fuga de gas en uno de los sistemas de gas del almacén Zubair 1, concretamente en el antiguo sistema de bombeo".

Según las cifras preliminares, un empleado de la Compañía Petrolera de Basora murió y otros cuatro resultaron heridos, indicó el ministerio, sin dar más detalles.

Tras declararse el incendio, "se movilizó personal de seguridad y extinción de incendios del sector petrolero, la provincia de Basora y todas las agencias de apoyo del sector petrolero para controlar el incendio", añadió el comunicado.

El incendio fue contenido parcialmente, mientras continúan los esfuerzos para extinguirlo por completo.

"El ministerio desea señalar que este tipo de incidentes requiere tiempo para contener y extinguir completamente el incendio. Se informará al público sobre la evolución de la situación más adelante", detalló el departamento iraquí.

Asimismo, ofreció sus "más sinceras condolencias a la familia de los fallecidos" y rogó "por una pronta recuperación de los heridos".

Medios iraquíes, por su parte, indicaron que el depósito se utiliza para almacenar petróleo para el yacimiento de Zubair 1 antes de su bombeo y exportación a buques, lo que aumentaría la posibilidad de que las operaciones de exportación de petróleo se vean afectadas.

Sin embargo, las autoridades iraquíes no han dado detalles sobre cómo afectará el incendio.