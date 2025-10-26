Pakistán mata a 25 presuntos insurgentes que intentaban infiltrarse desde Afganistán

"Entre los días 24 y 25 de octubre, los movimientos de dos grandes grupos de khwarij (como se refiere Islamabad a la presunta insurgencia) -en las zonas generales de Ghaki, en el distrito de Kurram, y Spinwam, en el distrito de Waziristán del Norte-, que intentaba, infiltrarse a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán fueron detectados por las fuerzas de seguridad", informó en un comunicado el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR).

Islamabad detalló que 25 supuestos insurgentes y cinco efectivos de sus fuerzas de seguridad murieron en enfrentamientos en las dos zonas, ambas en la conflictiva provincia noroccidental de Khyber Pakhuntkhwa, epicentro de la violencia en Pakistán y donde actúa el Taliban-e-Tehreek Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes.

Pakistán acusa a los talibanes afganos de ofrecer refugio en Afganistán a sus hermanos ideológicos paquistaníes, algo negado por Kabul.

La semana pasada, ambos países del Sur de Asia vivieron uno de sus peores períodos de enfrentamientos armados en las últimas décadas a lo largo de la Línea Durand, la frontera trazada por el Imperio británico en 1893 que ha sido objeto de disputas entre Pakistán y Afganistán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los combates cesaron el pasado 19 de octubre, cuando Islamabad y Kabul lograron un acuerdo de alto el fuego en Doha con la mediación de Catar y Turquía, aunque la tensión persiste y los pasos fronterizos entre los dos países permanecen cerrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde ayer, representantes del Gobierno paquistaní y del Gobierno de facto afgano mantienen conversaciones de paz en Estambul.

"Es importante señalar que estos intentos de infiltración se producen en un momento en que delegaciones de Pakistán y Afganistán mantienen conversaciones en Turquía, lo que plantea dudas sobre las intenciones del Gobierno interino afgano en relación con su disposición a abordar el problema del terrorismo que emana desde su territorio", añadió el ISPR en su comunicado de este domingo.

Islamabad insistió en que ha pedido a Afganistán que "cumpla con sus obligaciones en virtud del acuerdo de Doha, negando el uso de suelo afgano a los khwarij contra Pakistán".

Ayer, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, advirtió a los fundamentalistas que un incumplimiento de las condiciones del acuerdo podría precipitar a una "guerra abierta" a Islamabad y Kabul.

Por su parte, los talibanes indicaron este domingo que han proporcionado a Pakistán un borrador en el que le piden a Islamabad que no viole su territorio y en el que se proponen la formación de un canal cuatripartito -junto a Catar y Turquía- que vele por el cumplimiento del acuerdo de Doha.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en Malasia que solucionará "muy rápidamente" el conflicto entre Afganistán y Pakistán, una de las dos potencias nucleares sudasiáticas.