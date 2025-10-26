Paramilitares dicen haber tomado principal cuartel del Ejército sudanés en Al Fasher

"Hoy, domingo 26 de octubre de 2025, los valientes héroes de las Fuerzas de Apoyo Rápido han inscrito una nueva victoria que quedará para siempre en los anales de su gran heroísmo. Lograron liberar el Cuartel General de la Sexta División en la ciudad de Al Fasher, estado de Darfur Norte", indicaron las FAR en un comunicado.

Esta captura -que no pudo ser verificada de forma independiente por EFE- marca, según los paramilitares, "un punto de inflexión decisivo en el curso de las batallas libradas" entre las FAR y el Ejército desde hace un año y medio en Al Fasher.

Los paramilitares estimaron en "miles de vidas" perdidas entre los miembros del Ejército sudanés en el curso de la batalla para avanzar y tomar Al Fasher, lo poco que le queda para hacerse con todo Darfur, en el oeste de Sudán.

También afirmaron que la ofensiva "continuará sin tregua" para allanar el camino en la formación de un "nuevo Sudán".

Hasta el momento, el Ejército no ha reaccionado ante esta información, aunque anoche comentó que repelieron "un amplio ataque" que los paramilitares lanzaron desde cinco ejes para controlar la ciudad.

Al Fasher, que acoge a cientos de miles de desplazados por la guerra y es el último reducto del Ejército regular en el oeste del país, está bajo asedio y continuos bombardeos de los paramilitares desde mediados de 2024.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.