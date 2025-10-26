Patrick Herminie asume como el nuevo presidente de Seychelles

La toma de posesión marcó el inicio de una nueva etapa política en el archipiélago del océano Índico, tras la salida de Wavel Ramkalawan, quien gobernó desde 2020.

La jornada estuvo acompañada de celebraciones populares y el lunes fue declarado día festivo nacional por el Gobierno saliente, en reconocimiento al traspaso de poder.

El 13 de octubre pasado, Herminie se reunió en la Casa de Gobierno con Ramkalawan para coordinar la transferencia institucional y reafirmar el compromiso de continuidad democrática.

Herminie, líder del partido Unido de Seychelles (US, en inglés), ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 52,7 % de los votos (34.389 sufragios), frente al 47,3 % (30.823 sufragios) obtenido por Ramkalawan.

Unos 77.045 votantes -la mayoría de ellos, en la isla Mahé, donde está la capital, Victoria, y el 90 % de los 102.612 habitantes de Seychelles- estaban convocados a las urnas para elegir al próximo presidente del país durante los siguientes cinco años.

El histórico US regresa así al poder después de más de cuatro décadas de gobierno (1977-2020), antes de ser desplazado por el Partido Nacional de Seychelles (SNP) de Ramkalawan.

Herminie, de 61 años, centró su campaña bajo un programa de reformas orientadas a reforzar la libertad de prensa, la transparencia en la declaración de bienes de los políticos y sus familiares y la "reconciliación nacional" con víctimas de la represión posterior al golpe de Estado de 1977.

También propuso reconstruir y modernizar el sector turístico, principal fuente de ingresos del país, mediante la reducción de impuestos.

En la primera vuelta, el US obtuvo también la mayoría parlamentaria con 19 de los 34 escaños de la Asamblea Nacional, mientras que la coalición oficialista Alianza Democrática de Seychelles, a la que pertenece el SNP, consiguió 15 asientos.

Seychelles, formado por 115 islas, es el país más pequeño de África en extensión y población, depende principalmente del turismo y tiene la mayor renta per cápita del continente, con unos 17.000 dólares, según el Banco Mundial.