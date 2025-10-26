Presidente guatemalteco anuncia respuesta a intentos de juez por suspender su partido

El Gobierno de Arévalo de León informó que el mensaje se divulgará esta noche en cadena nacional, aunque sin confirmar hasta el momento más detalles.

La respuesta del mandatario centroamericano tendrá lugar después de que el viernes, el juez penal Fredy Orellana ordenara nuevamente, como ya lo ha hecho varias veces en el pasado, la suspensión del partido Movimiento Semilla, con el que Arévalo de León ganó las elecciones presidenciales en 2023.

Orellana indicó en un dictamen que el Tribunal Supremo Electoral debía suspender al partido (pese a que se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023) y que por tanto debía declararse nula la presidencia de Arévalo de León.

Sin embargo, de acuerdo a analistas, el juez no tiene competencia al respecto y es uno de los intentos más recientes de Orellana y del Ministerio Público (Fiscalía) por intentar derribar la presidencia del actual mandatario.

Orellana y la cúpula del Ministerio Público, que comanda la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea con el impedimento de ingresar a su territorio por señalamientos de corrupción.

Arévalo de León fue electo en 2023 con un discurso anticorrupción pese a que las encuestas lo colocaban en octavo posición y desde entonces la Fiscalía ha intentado bloquear su Gobierno de diversas manera, aunque sin éxito hasta el momento.