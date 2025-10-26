Refuerzan seguridad en ciudad más poblada de Ecuador, donde este mes estalló carro bomba

"Cero tregua y cero impunidad para las mafias. El Gobierno se encuentra en las calles", escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo.

Acompañó el mensaje con videos de la llegada de militares a Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador.

De su lado, la Policía también informó del despliegue operativo contra el crimen organizado para garantizar la seguridad ciudadana y "recuperar espacios públicos".

Equipos tácticos y unidades especializadas de inteligencia e investigación actúan "con firmeza y precisión en el territorio", permaneciendo en primera línea para enfrentar a los grupos armados organizados y restablecer el orden en las zonas priorizadas, anotó en un comunicado.

"A través de acciones focalizadas, patrullajes permanentes y resultados concretos", la Policía reafirmó su compromiso de mantener una "presencia efectiva en los distintos distritos del Guayas, neutralizando amenazas, desarticulando redes delictivas y fortaleciendo la paz ciudadana", insistió.

En Guayaquil estalló este mes un carro bomba, que dejó un fallecido y treinta heridos, y en los últimos días, las fuerzas del orden descartaron la posibilidad de existencia de explosivos en paquetes abandonados e incluso de otro eventual carro bomba, luego de que un vehículo fuese abandonado, sin explicación alguna, en una vía de alta circulación del sur de la urbe.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".