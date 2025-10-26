Rusia advierte a Trump en Malasia que "siempre" encuentra forma de adaptarse a sanciones

Rusia "siempre encuentra la forma" de adaptarse a unas sanciones que buscan "poner a Rusia de rodillas", dijo Alexéi Overchuk, viceprimer ministro ruso, a la prensa rusa desde Kuala Lumpur.

Overchuk, el jefe de la delegación rusa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), subrayó que "con Rusia no se puede hablar con un lenguaje de amenazas, de sanciones".

"Por algún motivo, siempre intentan ponernos de rodillas, pero no aprenden que nunca lo lograron y nunca lo lograrán", aseveró.

Overchuk, que subrayó que los aranceles estadounidenses han golpeado con especial saña a los países de la ASEAN, adelantó que tiene previsto reunirse en la capital malasia con los primeros ministros del país anfitrión, Vietnam y Camboya.

Después de la cancelación de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest debido a la negativa de Moscú a un alto el fuego en Ucrania, Trump aprobó sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, que acaparan la mitad de las exportaciones rusas y más del 5 % del total mundial.

El presidente ruso, Vladímir Putin, las tachó de "acto inamistoso", pero negó que vayan a tener un impacto notable en la economía, a lo que Trump respondió: "Veremos en seis meses".

Sea como sea, la prensa apunta que China e India suspenderán las importaciones de crudo ruso por temor a las sanciones secundarias y el Banco Central ruso ya rebajó las previsiones de crecimiento para el último trimestre del año.