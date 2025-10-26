Sindicato de Boeing rechaza nueva oferta de convenio colectivo tras casi 3 meses en huelga

Los trabajadores del área de San Luis (Misuri), donde Boeing tiene una fuerte presencia desde hace más de 80 años, votaron no a la nueva propuesta que, según la dirección sindical, demuestra cómo la empresa sigue sin abordar "las prioridades fundamentales de su mano de obra cualificada y dedicada".

Este desacuerdo entre los aproximadamente 3.200 miembros del Distrito 837 de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, en inglés) prolonga la protesta, que ahora entrará en su decimotercera semana y ya ha retrasado la entrega de aviones de combate y otros equipos.

“Boeing afirmó haber escuchado a sus empleados, el resultado de la votación de hoy demuestra que no lo han hecho”, declaró en un comunicado Brian Bryant, presidente internacional de la influyente IAM, que cuenta con unos 600.000 miembros en activo y jubilados.

Según Bryant, la directiva de Boeing continúa "insultando a quienes construyen las aeronaves militares más avanzadas del mundo" y aseguró que los trabajadores "no se dejarán engañar por estrategias de relaciones públicas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ya es hora de que Boeing deje de escatimar en costos a los trabajadores que hacen posible su éxito y negocie un trato justo que respete sus habilidades y sacrificio", insistió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La oferta de Boeing es muy similar a la que ya había descartado el sindicato. La empresa, por su parte, ha dicho que no mejorará su proposición mientras dure la huelga.

En septiembre pasado, los miembros de la IAM aprobaron una propuesta de convenio colectivo de cuatro años encaminada a poner fin a la protesta, que la dirección de la empresa se ha negado a considerar.

Los trabajadores del complejo de San Luis piden garantía de pensiones, aumentos salariales que se ajusten a una creciente inflación y bonificaciones similares a las que la compañía ha proporcionado a los miembros de la IAM en el Pacífico Noreste estadounidense y a sus trabajadores no sindicalizados de Carolina del Sur.

La propuesta de convenio colectivo del sindicato le costaría a Boeing unos 50 millones de dólares en cuatro años, "aproximadamente la mitad del coste de un solo avión de combate F-15 que producen los miembros del sindicato IAM, pero Boeing sigue rechazándola mientras observa cómo sus programas de defensa se retrasan", reitera el comunicado.