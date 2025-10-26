Soldados israelíes matan a un palestino de unos 20 años al sur de Hebrón, Cisjordania

"Mohammed Bassam Tahaya Sha'our, de 20 años, fue asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes cerca de la ciudad de Dhahiriya", recoge el comunicado del ministerio.

Sha'our fue víctima del tiroteo cerca del cruce de Meitar (una localidad israelí muy cerca de la frontera sur de Cisjordania), aunque no dio más detalles sobre el incidente, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) eleva sobre los 200 los palestinos asesinados en ataques israelíes en Cisjordania, 40 de ellos menores de edad.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel intensificó sus operaciones en Cisjordania en respuesta al ataque de los milicianos gazatíes, los muertos ascienden a 1.015, 213 de ellos menores de edad.

A lo largo de este domingo la Media Luna Roja Palestina atendió a varios heridos en este territorio palestino en distintos ataques israelíes.

Los soldados causaron dos heridos (uno de ellos grave con un disparo en el abdomen) durante una redada en el campamento de refugiados de Al Amari, en el centro de Cisjordania.

Otros dos palestinos resultaron heridos graves por una redada en Qabatiya, al sur de Yenín (epicentro de actual macrooperación israelí en Cisjordania, activa desde enero de este año).

Los paramédicos de la Media Luna Roja atendieron también a un joven palestino que recibió varios disparos en la pierna cuando intentaba cruzar el muro que separa Cisjordania de Jerusalén cerca de Al Ram.

El pasado 15 de septiembre, el Ejército mató en esta misma zona a un trabajador palestino que trataba de cruzar a territorio israelí saltando el muro para trabajar.