Steinmeier honra investigación y tratamiento de acero en Premio Alemán de Medio Ambiente

En una ceremonia celebrada en Chemnitz, actual Capital Europea de la Cultura 2025 y urbe situada en el este germano, el presidente de Alemania puso de relieve la labor de Seneviratne, profesora en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, en Suiza, como investigadora especializada en el estudio del suelo, su vegetación y su relación con la atmósfera.

Según las investigaciones de la helvética, cuanto más se secan los suelos y la vegetación, menor es su capacidad para acumular dióxido de carbono, principal gas responsabilizado del efecto invernadero y el calentamiento global.

Steinmeier puso de relieve que este año la mitad de la dotación del premio fuera para una investigadora en un momento de proliferación de "noticias falsas" y "teorías de la conspiración", y reivindicó uno de los mensajes de la investigadora que, según citó el jefe de Estado alemán, es: "Bajemos las emisiones de CO2".

"Ha investigado con la mayor precisión la interacción entre la humedad del suelo y el clima en general, y la ha dado a conocer al público de muchas maneras. Su labor va mucho más allá de su propio campo de investigación y contribuye a la concienciación", dijo Steinmeier, que celebró la presencia de la investigadora en foros de discusión especializados y de divulgación.

"Por actuar con inteligencia y porque necesitamos una ciencia ilustrada y esclarecedora, ciencia comprometida con la razón y la reflexión crítica, así como con la constante autocrítica. Por eso se merece nuestra confianza", subrayó el presidente alemán antes de darle la enhorabuena y despertar los aplausos del público en Chemnitz.

Steinmeier también generó los aplausos al dar la enhorabuena a Lars Baumgürtel y Birgitt Bendiek, responsables de la empresa ZINQ, firma con sede en la ciudad occidental germana de Gelsenkirchen especializada en el tratamiento de acero para evitar su oxidación y degradación.

"El premio no va para ellos sólo por sus nuevas ideas y tecnologías sino por la notable perseverancia con la que llevan aplicando desde hace un cuarto de siglo un modelo de negocio circular", señaló el jefe de Estado alemán.

Baumgürtel y Bendiek son responsables de un tratamiento con zinc que permite reducir hasta en el 80 % la cantidad de ese elemento presente en la capa con la que se trata el acero a través de procesos sostenibles.

Según Steinmeier, la experiencia de esta empresa permite extraer una lección importante para otros sectores industriales, a saber, que "la sostenibilidad, la compatibilidad medioambiental, pero también la paciencia y la perseverancia a la hora de perseguir nuevas ideas y de aplicarlas desde el punto de vista económico y empresarial merecen la pena".

"Merecen la pena por los buenos resultados que obtienen y porque son rentables desde el punto de vista económico", abundó el jefe de Estado germano, en un discurso en el que también animó a la acción contra el cambio climático y señaló su esperanza de que la próxima cumbre del clima, que tendrá lugar en Brasil, sirva para animar a la acción internacional ante el calentamiento global.

"Cuanto más esperemos y dudemos, mayores serán los costes para hacer frente al sufrimiento y los daños que puede causar", subrayó Steinmeier en alusión al cambio climático.