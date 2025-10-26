Trump, al inicio de su encuentro con Lula: "Creo que lograremos acuerdos muy buenos"

"Creo que podremos llegar a acuerdos muy buenos de los que hemos estado hablando, y creo que acabaremos teniendo una muy buena relación", dijo Trump a los medios de comunicación antes de su encuentro en privado con Lula en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital malasia.

El presidente de EE.UU. no quiso aclarar si rebajaría los aranceles a Brasil.

"Discutiremos un rato. Nos conocemos. Sabemos lo que cada uno quiere", añadió.

Brasil está sujeto a aranceles del 50 % por parte de Estados Unidos, a raíz de la causa judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario.

El dirigente de Estados Unidos alabó a Bolsonaro frente a Lula: "Siempre me ha gustado. Me siento muy mal por lo que le ha ocurrido", dijo, mientras el dirigente brasileño se impacientaba.

Lula lleva unos días en Kuala Lumpur, donde el sábado se reunió con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, después de un viaje a Indonesia, en busca de acuerdos comerciales para mitigar el impacto de las tarifas de Estados Unidos.

Trump y Lula se encontraron en los pasillos de la pasada Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre en Nueva York, e iniciaron un deshielo que continuó el 6 de octubre con una llamada «amistosa», en la que el dirigente brasileño propuso al estadounidense verse en el marco de la cumbre de la ASEAN, que arrancó hoy y concluye el 28 de octubre.

El presidente estadounidense solo participará hoy en las reuniones del bloque y pondrá rumbo el lunes a Japón, para después viajar a Corea del Sur.

Lula dijo este viernes desde Yakarta que estaba «dispuesto a defender los intereses de Brasil» durante su reunión con Trump.