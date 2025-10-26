Trump dice que solucionará "muy rápidamente" el conflicto entre Pakistán y Afganistán

"Lo solucionaré muy rápidamente", dijo Trump a propósito del conflicto en una intervención durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tiene lugar entre hoy el martes en la capital de Malasia.

El presidente presumió de haber detenido ocho guerras durante su segundo mandato y consideró que "sólo queda una", el conflicto entre Islamabad y Kabul.

"Conozco a los dos. El mariscal de campo (Asim Munir, jefe del Estado Mayor de Pakistán) y el primer ministro (de Pakistán, Shehbaz Sharif) son grandes personas y no tengo dudas de que vamos a lograrlo rápidamente", añadió Trump.

"Siento que es algo que puedo hacer", remarcó el mandatario estadounidense.

Representantes del Gobierno de Pakistán y del Gobierno de facto de Afganistán se reunieron ayer en Estambul para abordar posibles soluciones a su crisis, actualmente pausada en el plano armado tras haber alcanzado ambos países un alto el fuego en Doha el pasado 19 de octubre, con la mediación de Catar y Turquía.

No obstante, las posiciones de Islamabad y Kabul siguen siendo firmes. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, advirtió ayer a los talibanes de la posibilidad de una "guerra abierta" si fracasan las conversaciones de paz bilaterales.

Por su parte, los fundamentalistas han aclarado que el alto el fuego de Doha no implica que Afganistán acepte como frontera oficial con Pakistán la Línea Durand.

Esta porosa frontera, trazada por el Imperio británico en 1893, delimita los territorios actuales de los dos estados a lo largo de más de 2.600 kilómetros y ha sido una fuente constante de tensiones.

Más allá de los desacuerdos fronterizos, Islamabad acusa a Kabul de dar refugio en su territorio a miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes -hermanos ideológicos de los fundamentalistas afganos-, que, según el Gobierno paquistaní, llevan a cabo actos terroristas en el noroeste de su país.