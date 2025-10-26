Un ataque ruso con drones en Ucrania causa tres muertos y 29 heridos en Kiev

En un mensaje en su canal de Telegram, el Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania indicó que murieron tres personas y 29 resultaron heridas, incluidas siete niños, como consecuencia del impacto de drones en varios puntos de la capital ucraniana.

Uno de los impactos se produjo en un edificio de nueve plantas en un distrito residencial, donde los operativos de los servicios emergencia rescataron a trece personas.

"En otra dirección, un edificio de seis plantas recibió un impacto de un dron, como resultado las ventanas quedaron destruidas desde la primera planta a la novena", indicó el mensaje de Telegram.

En total, más de cien operativos de los servicios de emergencia y más de una veintena de equipos de rescate fueron desplegados en la ciudad para hacer frente a las consecuencias del ataque.

