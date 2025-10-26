Venezuela saluda victoria de Connolly y espera construir con Irlanda un orden "pluripolar"

En nombre del presidente Nicolás Maduro, el canciller Yván Gil felicitó a Connolly "por su contundente triunfo", así como a "la coalición progresista integrada por Labour Party (Partido Laborista), Sinn Féin, Social Democrats (Socialdemócratas), People Before Profit (Pueblo Antes que el Lucro) y Green Party (Partido Verde), cuya unidad expresa la fuerza de los pueblos cuando luchan por justicia social, igualdad y dignidad".

"Estamos convencidos de que el liderazgo de Connolly abre una nueva perspectiva para Europa: una voz valiente por la paz, contraria a la agenda guerrerista y armamentista, comprometida con la defensa de los pueblos oprimidos", expresó.

A juicio de Caracas, Connolly ha tenido una "posición firme frente al genocidio contra el pueblo palestino en Gaza", lo que, agregó Gil, es "un ejemplo moral para el mundo".

El recuento final de los comicios del viernes confirmó a Connolly como la próxima jefa de Estado, tras derrotar contundentemente a la democristiana Heather Humphreys, del gobernante partido Fine Gael, en el poder desde 2011 y en el Ejecutivo desde 2016 con el otro gran partido nacional, el centrista Fianna Fáil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cómputo de votos de primera preferencia de las 43 circunscripciones del país concedió a Connolly un apoyo del 63,4 %, frente al 29,5 % de Humphreys, mientras que la participación subió al 45,8 %, casi dos puntos más que en 2018.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Connolly, abogada y psicóloga clínica de 68 años, declaró estar "absolutamente encantada" de suceder en el cargo al veterano laborista Michael D. Higgins, quien lo desempeñó durante dos mandatos consecutivos desde 2011, y aseguró que será una "presidenta que escucha, reflexiona y habla cuando es necesario".