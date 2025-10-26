Zelenski denuncia que Rusia lanzó en ataque nocturno más de 100 drones

"La pasada noche, Rusia lanzó más de cien drones contra nosotros", denunció Zelenski en su cuenta de Telegram, donde lamentó la muerte de tres personas, según el balance provisional de las autoridades.

"Condolencias sinceras a las familias, docenas de personas han sido heridas, incluidos niños", abundó Zelenski.

"Cada ataque de Rusia es un intento de causar el mayor daño posible", agregó el presidente ucraniano en un mensaje en el que también denunció que los bombardeos rusos también tienen por objetivo edificios residenciales e infraestructura civil.

"Son los principales objetivos de los rusos", afirmó el jefe de Estado ucraniano.

Según Zelenski, en sólo una semana, "Rusia usó casi 1.200 drones, más de 1.360 bombas guiadas, y más de 50 misiles de varios tipos".

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania precisó que sus operativos derribaron este domingo 90 drones rusos, aunque se registraron cinco impactos en cuatro puntos del país.

"Las defensas aéreas derribaron o suprimieron 90 drones enemigos 'Shahed', Gerbera y de otros tipos en el norte, sur y en el este del país", indicó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea, que precisó que el ataque aún estaba en curso.