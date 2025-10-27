Afectados 50.000 pasajeros en Francia por vandalismo en la alta velocidad al sur de Lyon

París, 27 oct (EFE).- Unos 50.000 pasajeros de trenes de alta velocidad (TAV) se vieron afectados este lunes por unos actos de vandalismo en la línea al sur de Lyon, que después de los trabajos de reparación debería funcionar normalmente por la noche y permitir una circulación normal para la jornada del martes.