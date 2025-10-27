AI condena la "inacción" de Kenia ante la "desaparición forzada" de dos kenianos en Uganda

En un comunicado conjunto, AI, la ONG pro derechos keniana VOCAL África y la Sociedad de Abogados de Kenia (LSk, en sus isgla sen inglés) reiteraron su "profunda y creciente preocupación" de Bob Njagi y Nicholas Oyoo, "quienes permanecen bajo custodia en circunstancias alarmantes".
"Fuentes informales indican que la salud de ambos ha comenzado a deteriorarse tras más de 25 días detenidos sin acceso a servicios consulares, legales ni médico", aseguraron Amnistía y las otras organizaciones.
A pesar de los llamamientos públicos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia para tomar "medidas urgentes", los firmantes de comunicado subrayaron que "el silencio público y la inacción del Gobierno de Kenia durante las últimas dos semanas son alarmantes e inaceptables".
Esta semana, las tres organizaciones solicitarán formalmente a la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) y al Senado (Cámara Alta) de Kenia, que "intervengan urgentemente" para garantizar la protección de los derechos de Oyoo y Njagi.
Por último, volvieron a demandar al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que adopte "medidas inmediatas" como revelar el paradero de los activistas y garantizar su seguridad, bienestar, liberación y regreso a Kenia.
El comunicado se emitió después de que el pasado día 22 el Tribunal Superior de Uganda dictaminara que los activistas serían catalogados como "personas desaparecidas", después de que la Policía y el Ejército ugandeses negasen tenerlos bajo custodia pese a las acusaciones en contra.
Según AI y las citadas organizaciones, los dos activistas kenianos fueron "secuestrados" por presuntos agentes de seguridad ugandeses mientras participaban en un mitín del líder opositor y cantante Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine.
Las organizaciones han remarcado recientemente que Uganda y Kenia tienen un historial de detenciones y secuestros, entre 2024 y 2025, que superan las cien desapariciones forzadas, con algunas víctimas halladas muertas y con signos de tortura.