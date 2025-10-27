AI condena la "inacción" de Kenia ante la "desaparición forzada" de dos kenianos en Uganda

Nairobi, 27 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y otras dos organizaciones condenaron este lunes la "inacción" del Gobierno de Kenia ante la "desaparición forzada" de dos activistas kenianos en la vecina Uganda, de cuyo paradero no se sabe nada desde el pasado 1 de octubre.