Al menos dos muertos y más de veinte heridos tras volcar una grúa flotante en Sebastopol

Moscú, 27 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y más de veinte resultaron heridas después de que una grúa flotante volcase en la ciudad portuaria de Sebastopol, según informó este lunes el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev.