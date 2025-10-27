Alertan de mal tiempo en Nicaragua y piden precaución a pescadores por efectos de Melissa

San José, 27 oct (EFE).- El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) recomendó este lunes a las embarcaciones que faenan en el mar Caribe tener precaución por los efectos del huracán Melissa, cuya influencia indirecta junto a sistemas de baja presión está provocando unas lluvias en el país que se mantendrán por los próximos días.