Amnistía Internacional condena el asesinato de un periodista en el norte de México

AI expresó lamentar "profundamente" el crimen confirmado por las autoridades este día, al tiempo que se solidarizó con la familia, colegas y amistades de Beltrán.

"Exigimos a la Fiscalía de Durango una investigación exhaustiva, imparcial que considere su labor periodística como línea central de investigación para garantizar verdad, justicia y reparación del daño", expuso AI, en un mensaje en X.

Además, la ONG advirtió de que con este caso, "ya suman siete periodistas asesinados en México en 2025, uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo", de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La Fiscalía General de Durango confirmó hoy el asesinato del periodista, quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pronunciamiento de AI se suma al de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien también urgió a las autoridades mexicanas a que el asesinato de Beltrán "no quede en la impunidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que "dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado", su asesinato "podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística".

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Beltrán fue colaborador de los medios Contexto y La Voz de Durango, donde principalmente cubría la fuente deportiva y temas policiacos. También fue portavoz del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango.

El comunicador contaba con una perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’.

En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según coinciden los datos de la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.