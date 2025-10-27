Arabia Saudí se acerca a su récord de ejecuciones tras aplicar una nueva pena capital

La ejecución se llevó a cabo en la región Oriental, en el este de Arabia Saudí, después de que se ratificara el fallo del condenado a muerte por "cometer delitos terroristas, incluidos disparar contra personal de seguridad y vehículos, participar en secuestros y asesinatos y ocultar a autores de esos crímenes", según el Ministerio del Interior saudí.

También fue sentenciado por "poseer, transportar y contrabandear armas y explosivos con fines terroristas y unirse a una organización terrorista extranjera que tiene como objetivo dañar la seguridad y la protección del reino" del país del golfo Pérsico.

El departamento no detalló cuándo fue detenido este ciudadano ni cuándo atentó contra el personal de seguridad.

Esta ejecución se produce una semana después de que ajusticiaran a otro saudí, que fue detenido por unos actos "terroristas" que había realizado cuando era menor de edad.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos.