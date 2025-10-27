Autoridades colombianas exigen a la guerrilla del ELN liberar a funcionarios secuestrados

La Fiscalía calificó de "inadmisible" el comunicado en el que el grupo armado afirma que les hará a los funcionarios un "juicio revolucionario", reiteró su exigencia de liberación inmediata e incondicional y rechazó cualquier intento de condicionar su entrega a un canje.

Recordó que los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, fueron secuestrados el 8 de mayo en Arauca, mientras que los policías Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia fueron capturados el 20 de julio en esa misma zona.

Por su parte, la Policía Nacional responsabilizó al ELN por la vida de los dos uniformados y advirtió que el "juicio revolucionario" al que los pretenden someter carece de validez y contradice la Constitución y las leyes colombianas.

La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento más amplio, recordó que la "privación prolongada de la libertad" constituye el crimen de guerra de toma de rehenes y que ningún grupo armado puede justificar actos de ese tipo por razones políticas o ideológicas.

Además, instó al Gobierno y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos humanitarios para lograr la liberación de los cuatro cautivos.

En el video, el ELN asegura que los funcionarios "pasarán a juicio revolucionario", en el que podrían recibir penas de prisión de tres a siete años.

Según la guerrilla, este proceso "preserva la vida" de los secuestrados y hace parte de su "justicia diferenciada", una figura que las autoridades consideran arbitraria y contraria al Derecho Internacional Humanitario.

Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia y escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas.