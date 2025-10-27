Capturan en Colombia a 3 exFARC implicados en matanza de 8 líderes sociales y religiosos

Los detenidos fueron identificados como Leonardo Garrafa, Jorge Eliecer Ávila y Angie Liseth Jaramillo, quien se desempeñaba como secretaria en la Personería del municipio de Calamar (sur), entidad encargada de la protección y promoción de los derechos humanos y de los ciudadanos.

Según precisó el organismo en un comunicado, estas tres personas "habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución, la desaparición y el posterior homicidio de las víctimas".

Los detenidos fueron imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado de uso privativo y personal.

Los cargos no fueron aceptados, explicó hoy la Fiscalía.

En julio pasado, la Fiscalía colombiana informó que los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos fueron hallados en una fosa común en el Guaviare.

Estas personas supuestamente fueron citadas por integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC "por sospecha de la posible creación de una célula" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona, explicó en ese momento la Fiscalía.

Los cuerpos de las ocho víctimas fueron hallados por la activación de mecanismos de búsqueda urgente en abril pasado ante la denuncia que dio cuenta de la citación de estas personas por parte de guerrilleros del EMC.

El Gobierno colombiano y el EMC comenzaron en 2023 una negociación hasta que se confirmó la escisión de este grupo armado debido a la beligerancia de algunos de sus frentes, sobre todo en el departamento del Cauca (suroeste).

Alias Iván Mordisco, el principal jefe del EMC y ahora lo es de su facción más beligerante, se enfrenta desde agosto pasado a los guerrilleros liderados por Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba.

Por esa razón, el Gobierno dejó de negociar con las disidencias de Iván Mordisco, pero aún dialoga con las de Calarcá Córdoba, que ahora son conocidas como Estado Mayor de los Bloques (EMB).