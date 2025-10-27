Comando armado asesina a líder sindical en el sur de México

De acuerdo con medios locales, el líder sindical fue ultimado en un estacionamiento de un centro comercial, tras salir de desayunar de un restaurante.

Tras los hechos, la Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes y “desplegó a un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, para llevar a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso”.

La agresión contra el líder sindical ocurre mientras el Gobierno mexicano ha asegurado que los homicidios en el país se redujeron un 32 % en el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, periodo en el que van más de 34.000 detenidos por delitos de alto impacto y más de 283 toneladas de droga confiscadas.