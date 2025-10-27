Continúan los combates entre Ejército y FAR en el sur y oeste de Al Fasher, según fuentes

"La Sexta División de Infantería (del Ejército) y sus fuerzas aliadas siguen combatiendo en la ciudad (...) lo que ha ocurrido fue solo una ronda en una larga batalla, no el final del camino", dijo a EFE el portavoz de la Resistencia Popular, Abu Baker Ahmed, cuyas fuerzas combaten a favor del Ejército.

Minimizó la importancia de las celebraciones de las FAR, difundidas en sus redes con vídeos e imágenes, de la toma del cuartel general de esa división del Ejército, responsable de la defensa de Al Fasher contra los repetidos ataques y el asedio impuesto sobre la urbe por los paramilitares desde mediados del año pasado.

"Se equivoca quien piense que la toma del cuartel general de la división significa la caída de Al Fasher", añadió Ahmed, mientras que fuentes militares confirmaron a EFE que los barrios del sur y el oeste de la urbe son escenario desde primeras horas del lunes de "violentos enfrentamientos".

Afirmaron que "el Ejército y las Fuerzas Conjuntas (grupos armados aliados) aún controlan instalaciones gubernamentales y militares y barrios residenciales alrededor del aeropuerto y la universidad de Al Fasher y están luchando ferozmente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las fuentes aseguraron también que el Ejército había evacuado el cuartel general de la Sexta División hace tres meses, e hizo un redespliegue a otras áreas dentro de la ciudad, así como a barrios cercanos a la Universidad de Al Fasher (oeste).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se replegaron a posiciones más fortificadas en el sur y el oeste. Actualmente están en el (cuartel de) la unidad de artillería, el campamento Shala del oeste y en las inmediaciones de la Universidad Al Fasher, así como en el aeropuerto militar y (el campamento de) Abu Shouk", donde residen cientos de miles de desplazados por la guerra, añadieron.

Las FAR anunciaron el domingo que sus fuerzas tomaron la ciudad, y difundieron videos que mostraban a sus combatientes deambulando por el cuartel general de la Sexta División del Ejército, blandiendo sus armas, disparando al aire y coreando consignas de victoria.

El gobernador de Darfur, Mini Minawi, aliado con el Gobierno de Jartum, reconoció por su parte este lunes "la caída" de Fasher, en un mensaje en X, en el que acusó a los paramilitares de cometer matanzas étnicas contra la población civil.

Durante el conflicto bélico en Sudán, iniciado en abril de 2023, los paramilitares se hicieron fuertes en la vasta región de Darfur, y les faltaba Al Fasher para imponer su control total en el oeste del país africano.