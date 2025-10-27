Corea del Sur ve poco probable una cumbre entre Trump y Kim Jong-un, pero no la descarta

La tercera subdirectora de Seguridad Nacional surcoreana, Oh Hyun-joo, dijo hoy en una conferencia para la prensa extranjera en la capital surcoreana que es poco probable que la cumbre suceda, aunque señaló que el itinerario de Trump aún no está cerrado.

También indicó que de suceder de forma sorpresiva, como en la cumbre que sostuvieron ambos líderes en junio de 2019, Seúl tiene la capacidad para realizar preparativos similares a los de aquella ocasión, en que ambos líderes se vieron las caras en la fronteriza zona desmilitarizada (DMZ) que divide las dos Coreas.

Trump estará de visita en Corea del Sur este miércoles y jueves, donde sostendrá cumbres bilaterales con sus homólogos surcoreano, Lee Jae-myung, y chino, Xi Jinping, al margen de los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya sede en esta ocasión es la ciudad de Gyeongju, a unos 350 kilómetros al sureste de la capital surcoreana.

La funcionaria matizó que, teniendo en cuenta que la visita de Trump es de apenas un día y medio, considera "difícil" que viaje fuera de Gyeongju y alrededores, donde ya tiene compromisos.

Estas declaraciones contrastan con las del propio Trump, que el sábado aseguró, a bordo del avión presidencial, que "sin duda" estaría dispuesto a reunirse con Kim durante su gira asiática, aunque admitió que no cree que sea posible en este viaje.

En otra señal de la improbabilidad de un nuevo careo inminente entre Trump y Kim, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, partió el domingo rumbo a Rusia y Bielorrusia, lo que reduce aún más las posibilidades de que se estén llevando a cabo contactos diplomáticos previos a una cumbre.

Seúl recientemente calificó la visita del estadounidense de ser una "oportunidad única" para que se reúna con Kim, que el mes pasado declaró que conserva "buenos recuerdos" de Trump.