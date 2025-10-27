Costa Rica denuncia un intento de golpe de Estado en Guatemala y pide a la OEA intervenir

"El Gobierno de la República de Costa Rica expresa su firme respaldo al gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo y al valiente pueblo de Guatemala, que hoy enfrentan un claro intento de golpe de Estado por parte de algunos sectores y elementos dentro de Poder Judicial de ese país", expresó la Presidencia costarricense en un comunicado.
El pasado viernes el juez penal Fredy Orellana buscó, como hizo ya varias veces en el pasado, suspender al partido oficial guatemalteco, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023 para declarar vacante el puesto de presidente.
Este lunes el Tribunal Supremo Electoral reiteró que la elección está sellada y no existe forma de revocarla.
El pronunciamiento de Costa Rica afirma que "ninguna institución está por encima de la voluntad soberana del pueblo expresada a través del sufragio sagrado" y que "no es aceptable que grupos de interés y anti democráticos instrumentalicen a la institucionalidad y a tribunales de justicia para mancillar la democracia".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Costa Rica hizo un llamado al pueblo guatemalteco, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional para que "juntos defendamos los principios democráticos, la independencia de poderes y el respeto a los resultados electorales".
El presidente Arévalo de León calificó, en una cadena nacional el domingo, el dictamen de Orellana como un intento de "golpe de Estado" y afirmó que "en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad".