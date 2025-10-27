Costa Rica denuncia un intento de golpe de Estado en Guatemala y pide a la OEA intervenir

San José, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este lunes su apoyo al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, al considerar que es víctima de un intento de golpe de Estado por parte de autoridades judiciales, ante lo cual pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional.