Decenas de exempleados de Justicia afirman que caso contra Comey es "persecución política"

Los más de 100 exfuncionarios presentaron el amicus curiae dirigido al juez federal de distrito de Virginia, Michael Nachmanoff, pidiendo que desestime el caso contra Comey por considerar que se trata de un impulso de "ánimo político y no guiado por estándares legales".

El escrito indica que existe "preocupación" porque la Administración del presidente, Donald Trump, "ha abandonado prácticas de larga data que rigen cómo y cuándo presentar cargos".

Entre los firmantes del recurso están el fiscal general de la Administración Obama, Eric Holder, así como Peter Keisler, quien estuvo al mando del Departamento de Justicia durante el Gobierno de George Bush (2001-2004).

Comey, quien habría dirigido la investigación contra Trump por la supuesta intervención rusa en su campaña electoral de 2016, fue acusado formalmente por el Gobierno del republicano de presuntas declaraciones falsas ante el senado.

Durante sus primeros meses de Gobierno, el DOJ de Trump ha acusado a diversos rivales del mandatario, como la fiscal general de Nueva York Letita James y el exasesor de Seguridad de su primera Administración John Bolton.

Dentro del recurso presentado, uno de los firmantes escribió que el proceso contra Comey parece tratarse de un caso donde "identifican a un enemigo político para procesarlo".

Los más de cien abogados, jueces y fiscales que laboraron para el Estado en distintos momentos piden que se respete los principios del Departamento de Justicia y se desestime el caso contra Comey por considerar que se trata de un caso donde "las creencias políticas" han influido en la acusación.