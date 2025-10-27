Deportan a Ecuador a presunto implicado en el ataque a hombre que accedió a eutanasia

El caso se remonta al 23 de junio de 2023, cuando Ortuño fue atacado a plena luz del día por un grupo de sicarios que le dispararon a corta distancia cuando esperaba dentro de su vehículo a ingresar en el edificio donde se encontraba su oficina, en Quito.

Los sicarios le habían seguido desde que había salido de su domicilio y sus disparos causaron en Ortuño un daño en la médula ósea irreversible que le hizo perder la movilidad de sus extremidades.

Tras el ataque, la Policía logró detener a uno de los involucrados, identificado como Jesús Párraga, quien en 2024 fue sentenciado a veintidós años de prisión por el delito de tentativa de asesinato, mientras que el juicio quedó suspendido para otros dos vinculados, entre ellos Antony Pogo, que fue deportado desde una ciudad de Texas, en Estados Unidos, hacia Ecuador el pasado jueves.

"Es requerido por su presunta participación en el año 2023 en un atentado contra un ciudadano de profesión abogado", explicó el jefe de la Unidad Nacional de Interpol, Richard Riera, quien posteriormente confirmó que la víctima era Ortuño.

El oficial aseguró que el deportado tenía una orden de captura de un tribunal de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y que también tenía una notificación roja de Interpol.

Renato Ortuño, de 38 años, fue la segunda persona de Ecuador en acceder de manera legal a la eutanasia, después de que en 2024 la Corte Constitucional del país andino la despenalizó y ordenó su regularización, al encargar al Ministerio de Salud la elaboración de un protocolo mientras la Asamblea Nacional (Parlamento) emitía una ley que regule todo el procedimiento.

La decisión de la Corte llegó después de que Paola Roldán, que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica), interpuso una demanda para poder acceder a una muerte digna.

Roldán murió a los 42 años en su domicilio cuando esperaba que se estableciese el protocolo para su eutanasia, pero dejó el camino libre para que otras personas en situaciones similares pudiesen tener una muerte digna, lo que llevó a que poco después una mujer de 48 años, de Guayaquil, fuese la primera persona en Ecuador en recibir formalmente la eutanasia.