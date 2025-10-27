Detienen en este de México a jefe de plaza de Cartel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este lunes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz (este del país) a Rafael ‘N’, identificado como jefe de plaza en dicho lugar de un grupo criminal ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación y que estaría relacionado con los delitos de extorsión, secuestro y robo con violencia.