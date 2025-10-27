Dos aeronaves de la Marina de EEUU sufren accidentes en mar del Sur de China sin víctimas

Bangkok, 27 oct (EFE).- La Flota del Pacífico de los Estados Unidos informó este lunes sobre los accidentes por separado de dos aeronaves que se estrellaron la víspera sobre el mar del Sur de China, en episodios no relacionados y que no dejaron fallecidos.