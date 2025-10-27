EE.UU. tomará fotos y biométricos de los extranjeros cuando entren y salgan del país

Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros y los datos biométricos de algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar, según una nueva regla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) publicó este lunes.