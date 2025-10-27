Egipto busca apoyo a una tregua en Sudán tras la toma de Al Fasher por los paramilitares

Abdelaty abordó con sus colegas de esos países "la situación en Al Fasher, donde se registran disturbios generalizados", y se desconoce el destino de cientos de miles de desplazados por la guerra en la ciudad, según un comunicado de Exteriores egipcio.

Al Fasher, capital de Darfur Norte, estaba bajo un sofocante asedio y repetidos ataques de los paramilitares desde mediados de 2024 hasta que éstos lograron ocupar la ciudad este domingo, acabando así con el último baluarte del Ejército regular en la extensa región de Darfur, compuesta por cinco estados.

Su control de la ciudad ha suscitado temores de conflictos étnicos y acciones de venganza como las que ocurrieron en algunas zonas del este de Sudán cuando el Ejército expulsó a las FAR del estado de Al Yazira, pero también de una posible separación del oeste del resto del país africano.

En las conversaciones del jefe de la diplomacia egipcia con sus homólogos de Francia, Grecia, Arabia Saudí y Jordania, "se enfatizó la necesidad de apoyar los esfuerzos regionales e internacionales para lograr un alto el fuego y una solución política integral en Sudán", se apunta en la nota.

Recordó que Egipto forma parte del llamado Cuarteto de Sudán, integrado también por Estados Unidos, Arabia Saudí y Naciones Unidas, que busca alcanzar un alto el fuego en la guerra que desde que inicio en abril de 2023 devastó el país africano y provocó la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de trece millones.

"Se resaltó la importancia de aprovechar los esfuerzos (del Cuarteto) para coordinar posiciones y redoblar la ayuda humanitaria en las zonas afectadas", concluyó.