El DAX 40 sube un 0,28 % pese a la mejora de la confianza empresarial en Alemania

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,28 % en 24.308,78 puntos.

La confianza empresarial subió en octubre en Alemania debido a la mejora de las expectativas para los próximos seis meses, sobre todo en el sector servicios.

Las delegaciones de EE.UU. y China han alcanzado este domingo un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, lo que allana el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, después de una escalada de las tensiones bilaterales.

Estos avances en las negociaciones comerciales dispararon a la renta variable asiática y estadounidense pero no a la alemana.

Los inversores en Alemania rehusaron tomar posiciones antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE), así como de la publicación de los resultados de muchas empresas.

El fabricante de semiconductores Infineon subió un 2,4 %, hasta 34,29 euros, dados los avances en las negociaciones comerciales.

El fabricante de neumáticos Continental ganó un 1,4 %, hasta 65,40 euros, y los servicios postales Deutsche Post avanzaron un 1,3 %, hasta 39,72 euros.

El distribuidor de químicos Brenntag cedió un 2,4 %, hasta 49,17 euros, el fabricante de motores para aviones MTU perdió un 2,2 %, hasta 380,50 euros, y el de armamento Rheinmetall cayó un 1,8 %, hasta 1.731,50 euros.

El fabricante de turbinas eólicas Nordex perdió en el índice MDAX de empresas medianas un 2,9 %, hasta 22,10 euros, después de que un banco dejara de recomendar la compra de sus acciones.