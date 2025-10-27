El Ejército de Somalia anuncia la muerte de uno de los fundadores del grupo Al Shabab

En un comunicado, las autoridades somalís detallaron que la operación se llevó a cabo la noche de este domingo mediante un "ataque aéreo de precisión" en la localidad de Buale, en la región del Medio Juba, y acabó con la vida de Mahmoud Abdi Hamud, conocido popularmente como Jaafar Gurey.

"Jaafar Gurey fue uno de los miembros fundadores de la red extremista Al Shabab y un estrecho colaborador de los sucesivos líderes del grupo, Ahmed Abdi Godane y Ahmed Diriye, con los que había colaborado durante largo tiempo", indicó el Ministerio.

Hamud ocupó diferentes altos cargos en el grupo, como jefe de Seguridad Externa, jefe de Seguridad de Liderazgo y jefe de Monitorización de Inteligencia, "todos ellos relacionados con las actividades de espionaje, planificación operativa y brutales asesinatos del grupo", añadió.

Según el Gobierno, el dirigente terrorista también tuvo un papel importante en la financiación del grupo, y participó en el desvío de fondos de una empresa etíope que, posteriormente, fueron usados para fundar la organización.

"El Gobierno de Somalia reitera su compromiso de que las operaciones antiterroristas dirigidas contra los grupos extremistas continuarán hasta que el país esté completamente liberado de los elementos extremistas restantes, permitiendo al pueblo vivir en paz, estabilidad y con un progreso sostenible", concluyó el comunicado.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.