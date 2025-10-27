El festival FIT homenajea a la argentina Schaposnik y al cubano Mario Ernesto Sánchez

El alcalde de esa ciudad del sur de España, Bruno García, destacó "el recuerdo que han dejado estas figuras que, sobre todo, compartían un gran amor por Cádiz, por el teatro y por Iberoamérica, y que han hecho posible llegar a estos 40 años que celebra el FIT" en 2025.

Schaposnik (Argentina, 1953) dirigió el Teatro Discépolo de La Plata. Fue una de las creadoras del CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral), la primera institución que procuró la internacionalización del teatro latinoamericano.

Desde 1981 hasta su muerte el pasado junio fue su coordinadora general en España.

Realizó cientos de producciones teatrales y coordinó numerosos festivales, muestras, encuentros, congresos, cursos y giras con las más importantes compañías de teatro y danza del sur de América.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue también directora del Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro, así como del Teatro Laboratorio La Veleta de Almagro, lugar de presentación de espectáculos, residencias y talleres. Desde 1991 residía en España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El actor y director Mario Ernesto Sánchez, nacido en Cuba en 1947 y fallecido el pasado abril en Miami, fundó en 1979 el Teatro Avante en Miami y su Festival Internacional de Teatro Hispano, que hoy sigue siendo una correa de transmisión entre las artes escénicas de Latinoamérica y EE.UU..

Visitó habitualmente el FIT, de donde importó obras a su festival.

Recibió los premios Ollantay del CELCIT (1994), el Federico García Lorca (1995) y el Kusillo del Fitaz (2004) por su labor en el desarrollo de las artes escénicas iberoamericanas. Como actor, era conocido internacionalmente por su trabajo en películas y series como 'Miami Vice', 'Invasión USA' y 'The Specialist'.

Margallo (Cáceres, 1940), actor, director y dramaturgo, fue a su vez uno de los pilares fundamentales del teatro independiente español.

Destacó por su compromiso social en plena dictadura franquista (1939-1975) con el grupo Tábano y posteriormente creó espacios como El Búho o El Gayo Vallecano, referentes de la vida cultural madrileña.

Fue uno de los fundadores y el primer director del FIT de Cádiz, desde 1986 hasta 1992. Falleció este 2025 en Madrid.

Margallo fue reconocido con el Premio Nacional de Teatro en 2022 'ex aequo' con Petra Martínez, y también con dos Premios Max y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

El FIT tuvo también este lunes un reconocimiento para los 50 años del CELCIT.

Esta 40 edición se celebra del 25 de octubre al 1 de noviembre e incluye obras como 'El bar nuestro de cada día' (España), 'El purgatorio' (Chile), 'Pueblo hermano' (Argentina) o 'Labio de liebre' (Colombia).