El Hang Seng gana un 1,1 % tras el "acuerdo preliminar" entre China y EE.UU. en Malasia

El selectivo sumó 273,55 puntos hasta los 26.433,7, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 1,1 %.

Los repuntes más destacados fueron los del 'Google chino' Baidu (+6,2 %) y la biotecnológica Wuxi Apptec (+4,07 %); también fue una sesión positiva para los dos mayores valores del parqué por peso de cotización, los gigantes digitales Alibaba (+3,15 %) y Tencent (+2,9 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 267.080 millones de dólares de Hong Kong (34.385 millones de dólares, 29.568 millones de euros).