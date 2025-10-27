El Kospi surcoreano se dispara un 2,57 % y supera los 4.000 puntos por primera vez

Seúl, 27 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,57 % y superó el umbral de 4.000 puntos por primera vez, gracias al optimismo hacia un nuevo acuerdo comercial entre Pekín y Washington tras meses de tensiones, durante la cumbre entre sus mandatarios este jueves en Corea del Sur.