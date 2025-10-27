El petróleo Brent baja un 0,49 % hasta los 65,32 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,32 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, correspondiente al viernes, cuando cerró en 65,94 dólares.

El 'oro negro' inició la semana a la baja, tras registrar un fuerte incremento del 5,4 % a finales de la semana anterior, lastrado por el temor de los inversores a un nuevo anuncio de aumento de producción por parte de los países de la OPEP y sus aliados en su reunión de esta semana, que opacó las esperanzas de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán previsiblemente el jueves para negociar un posible acuerdo marco que mitigue las tensiones recientes por los aranceles estadounidenses a China y las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras y frene la escalada en la guerra comercial entre ambas potencias.

Asimismo, el mercado sigue analizando la efectividad de las sanciones emitidas por Washington a las principales petroleras rusas y sus posibles efectos en el suministro a nivel global.

