El PIB surcoreano crece un 1,2 % entre julio y septiembre, su mayor avance en año y medio

El crecimiento se produce tras la subida intertrimestral del 0,7 % en el segundo trimestre y la caída del 0,2 % en el primero, cuando sufría las consecuencias de una crisis política nacional y a la incertidumbre por la política comercial de EE.UU.

El resultado del tercer trimestre refuerza la expectativa de que Corea del Sur podría superar su previsión de crecimiento del 0,9 % para 2025 si mantiene la actual inercia en la segunda mitad del año.

El producto interior bruto (PIB) también avanzó un 1,7 % interanual entre julio y septiembre, en comparación con el incremento de apenas el 0,6 % en el trimestre previo, reflejando una recuperación más firme del consumo y de la inversión manufacturera tras varios trimestres de estancamiento.

"El aumento del consumo privado fue impulsado por la mejora de la confianza de los consumidores, las medidas de estímulo del Gobierno, el lanzamiento de nuevos teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos (entre otros)", dijo el director de la segunda oficina de estadísticas económicas del BoK, Lee Dong-won, en una conferencia de prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el informe preliminar del BoK, el consumo privado aumentó un 1,3 % trimestral gracias al incremento en las compras de bienes como automóviles y equipos de telecomunicaciones. El gasto público creció un 1,2 %, mientras que la inversión en instalaciones repuntó un 2,4 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las exportaciones subieron un 1,5 %, apoyadas por la fortaleza de la demanda de chips y automóviles. En cambio, la construcción volvió a contraerse ligeramente un 0,1 %.

Por sectores, la producción manufacturera se expandió un 1,2 % y los servicios crecieron un 1,3 %, con avances en hostelería, finanzas y seguros. La generación eléctrica, de gas y agua aumentó un 5,6 %, tras una reducción del 5,4 % en el trimestre previo.

Lee agregó que las exportaciones, especialmente de semiconductores, se han mantenido firme, aunque advirtió que podría haber efectos negativos de los aranceles estadounidenses en el futuro.

Seúl y Washington se encuentran estancados desde julio en sus negociaciones para reducir los aranceles de EE.UU. sobre sus importaciones surcoreanas.

Aunque han reportado avances significativos, sus últimas declaraciones indican que no estarán listos para firmar un pacto comercial para la cumbre de este miércoles entre el líder de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, al margen de los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

La previsión de crecimiento del BoK para 2026 es del 1,6 %. El banco central publicará una revisión de sus previsiones el próximo mes.