El PNUD envía un donativo con recursos básicos a Cuba ante el próximo impacto de Melissa

La Habana, 27 oct (EFE).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó este lunes que ha enviado a Cuba un donativo de recursos básicos destinados a apoyar la respuesta temprana y recuperación ante el inminente impacto del poderoso huracán Melissa en las provincias orientales de la isla.