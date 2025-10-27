El presidente del Consejo Europeo pide a Bielorrusia cesar el envío de globos a Lituania

Bruselas, 27 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, mostró este lunes su "plena solidaridad" con Lituania por los globos de contrabandistas bielorrusos que invadieron su espacio aéreo en los últimos días y pidió a al gobierno bielorruso que ponga fin a "las acciones persistentes y provocativas contra la UE y sus Estados miembros".