Enfrentamiento en el norte de México deja dos civiles armados abatidos y siete detenidos

Los hechos se registraron este lunes en el ayuntamiento rural de Los Aldama en donde los presuntos delincuentes dispararon en contra de los uniformados que realizaban un despliegue estratégico como parte del Operativo Muralla que busca frenar el avance del crimen organizado hacia la zona metropolitana.

En los sucesos no se reportaron policías heridos, pero sí el decomiso de 12 armas largas, un rifle calibre 50, un vehículo tipo pick up, equipo táctico y diversas dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado estableció que la información es preliminar; sin embargo, la situación se encuentra bajo control y al sitio se trasladaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional y División Aérea de Fuerza Civil para brindar apoyo.

A pesar de enfrentamientos como el registrado este lunes en Los Aldama, de manera reciente el secretario de Seguridad Pública en el estado, Gerardo Escamilla, aseguró que los delitos de alto impacto han ido a la baja en el estado.

El funcionario estatal compareció ante diputados locales, durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno en donde destacó que los homicidios bajaron un 54 % y los feminicidios un 82 %.

De acuerdo con cifras de la fiscalía, de enero a julio de 2024, en Nuevo León se registraron 930 homicidios dolosos, en comparación con los 908 apuntados el año pasado sobre este mismo periodo.

En los últimos años, el estado de Nuevo León ha registrado un aumento en índices de violencia e inseguridad, vinculados con el tema del narcotráfico y el crimen organizado.