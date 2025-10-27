España y Mauritania refuerzan el diálogo y valoran los efectos de colaborar en inmigración

Según un comunicado de Exteriores, en la primera visita bilateral a España de Mohamed Salem Ould Merzoug como ministro de Asuntos Exteriores, los dos ministros valoraron los buenos resultados, tanto en la lucha contra la migración irregular como en materia de migración circular.

También coincidieron en que existe "un amplio margen de crecimiento" en el terreno económico y comercial, aparte de poner el foco, entre otros asuntos, en la cooperación agrícola y pesquera, así como en la "delicada situación" en el Sahel, donde Mauritania juega un papel estabilizador "esencial".

La visita da también seguimiento a la I Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los dos Estados, que se celebró el pasado 16 de julio en Nuakchot.

Por otro lado, el Gobierno español urgió a un alto el fuego en Sudán y a que las partes implicadas en el conflicto garanticen el acceso de la ayuda humanitaria para aliviar las condiciones de la población civil, que sufre las consecuencias de esta guerra civil desde hace más de dos años.

La solución del conflicto de Sudán, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores, "es una prioridad para España", que defiende la unidad y la integridad territorial del país.

Asimismo, el Ejecutivo apoya "un dialogo inclusivo de todas las partes", incluidos los actores regionales y la Unión Africana, para promover una transición democrática "ordenada y pacifica" en este país, que conduzca a la formación de un gobierno civil.