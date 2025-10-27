Expertos esperanzados en hallar maneras "innovadoras" para abandonar combustibles fósiles

En una charla online en la que han compartido expectativas de cara a la próxima cumbre del clima, que se llevará a cabo el próximo mes en Belém (Brasil), la consejera delegada de la organización, Jennifer Morris, ha dicho que "es posible poner fin a los combustibles fósiles" y ha instado a "continuar la aceleración" de la transición energética.

"En un mundo donde la demanda de energía está aumentando, debemos hallar maneras inclusivas e innovadoras", ha afirmado la experta, quien cree que es posible lograr "poner fin a los fósiles, aunando la acción colectiva y la ambición".

También ha comentado que desde esa organización están "muy ilusionado" acerca de la iniciativa TFFF, el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), un nuevo instrumento para remunerar a los países que preservan sus selvas.

Por su parte, Katherine Hayhoe, científica principal y experta en cambio climático de la ONU, ha centrado su mensaje en concienciar de que "cada acción importa" en la lucha contra el cambio climático.

"Cada opción que elegimos, cada acción que adoptamos importa y debemos apartarnos de los combustibles fósiles cuanto antes y centrarnos en lo importante: la gente, el clima, la naturaleza, construir una sociedad resiliente", ha dicho.

Según Hayhoe, "los impactos (de la emergencia climática) están aquí y nos afectan cada día, pero las soluciones también están a nuestro alcance".

Se ha referido a la iniciativa TFFF propuesta por Brasil y otros diez países del Sur Global para proteger las selvas tropicales como "una idea ambiciosa" y un elemento que "cambiará las reglas del juego".

Paula Caballero, directora Ejecutiva Regional para América Latina (creadora de los ODS de la ONU y exjefa de la delegación de Colombia), ha resaltado la importancia de que esta cumbre del clima se celebre en la Amazonía, ya que ello ayudará a "entender el coste de cada acción".

Entre sus observaciones, ha indicado que "la transición a la energía limpia es esencial" en la lucha climática, pero "la realidad en el terreno es evidentemente más complicada" y, por eso, "albergar la COP en la Amazonía ayudará a esclarecer estas complejas contradicciones".

Caballero se ha mostrado "esperanzada" en el liderazgo mostrado por la delegación de Brasil a la hora de "entender las posturas muy diferentes" de cada país y ha dicho que en esta COP "se puede progresar y llegar a un resultado".