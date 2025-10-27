FundéuRAE: solo “se logra”, “alcanza” o “consigue” algo deseado

En los medios se pueden encontrar frases como “Se agrava la crisis en Boca tras alcanzar su peor racha”, “Cierra un restaurante de Barcelona tras conseguir la peor nota de la historia” o “Fue muy autocrítico tras lograr su peor clasificación con Ferrari en la Fórmula 1”.

De acuerdo con las definiciones del diccionario académico, “lograr” significa ‘conseguir lo que se intenta o desea’; igualmente, como puede verse en dicha obra, “conseguir” y “alcanzar” se emplean también para referirse a la obtención de algo buscado o ansiado. Así pues, no es apropiado utilizar ninguno de estos verbos con resultados que frustran ese deseo, salvo que sea de forma irónica, como puede interpretarse en “He logrado suspender en todas las asignaturas”.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Se agrava la crisis en Boca tras sufrir su peor racha”, “Cierra un restaurante de Barcelona tras recibir la peor nota de la historia” y “Fue muy autocrítico tras tener su peor clasificación con Ferrari en la Fórmula 1”.

