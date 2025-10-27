Guterres urge a mantener el alto el fuego en Gaza y a aclarar el papel de la ONU

Kuala Lumpur, 27 oct (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este lunes desde Kuala Lumpur, donde participa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, que es "importante que el alto el fuego en Gaza se mantenga" y que la ONU esté "preparada para desempeñar el papel que determinen los involucrados en el proceso".